Calciomercato

Harrison pronto a sbarcare a Firenze: è atteso domani in città

Harrison pronto a sbarcare a Firenze: è atteso domani in città
Ieri alle 22:10Primo Piano
di Luciana Magistrato

E' finalmente conclusa l'operazione che porta Jack Harrison dal Leeds alla Fiorentina, con le due società che hanno trovato l'accordo per il trasferimento del giocatore. L'esterno inglese come appreso da FirenzeViola arriverà infatti domani a Firenze per sostenere le visite di rito e mettere la firma sul contratto.