Harrison alla Fiorentina: formula e cifre dell'operazione
Ieri alle 22:33Primo Piano
di Redazione FV

Vi abbiamo raccontato che Jack Harrison domani sarà a Firenze per diventare a tutti gli effetti, dopo visite e firma, un giocatore della Fiorentina. L'operazione si è definita oggi e secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb, l'affare tra club si è concluso sulla base di un trasferimento a titolo temporaneo, in prestito fino a fine stagione, con l'inserimento di un'opzione per l'acquisto a titolo definitivo dei viola, fissata a 6 milioni di euro.