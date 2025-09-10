Gudmundsson out col Napoli? Per il Corriere Fiorentino non è detta l'ultima parola

Anche il Corriere Fiorentino, nell'edizione odierna, si concentra sulla situazione di Albert Gudmundsson. Che non fosse niente di particolarmente grave la Fiorentina lo aveva capito praticamente fin da subito ma, ovviamente, prima di far qualsiasi considerazione voleva vederlo da vicino e sottoporlo a tutti gli accertamenti del caso.

Gli esami svolti hanno evidenziato una sollecitazione a carico del legamento perone-astragalico anteriore — si legge nel report diramato ieri dalla Fiorentina. Il dubbio resta insomma, ma la presenza di Gud per la sfida al Napoli (da titolare, o inizialmente in panchina) è assolutamente possibile. Non fosse possibile schierarlo da titolare, Pioli dovrà scegliere un sostituto: Fazzini, per caratteristiche, sarebbe il trequartista ideale per agire dietro a Kean e Piccoli, ma ovviamente non è da escludere il passaggio a un più classico 3-5-2, con i due centravanti là davanti e un centrocampo più folto, magari rinforzato dal debuttante Nicolussi Caviglia e dal rientro tra i titolari di Fagioli.