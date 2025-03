Gudmundsson a Sky: "Sono vicino alla forma top. Voglio tornare al massimo per il finale"

L'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson è intervenuto ai microfoni di SkySport nel post partita del match tra i viola e il Panathinaikos. Queste le sue parole: "Ci siamo messi da soli in difficoltà, stasera dovevamo vincere e siamo contenti di esserci riusciti, andare avanti è molto importante".

Come stai ora?

"Sono sempre più in forma, non mi sento ancora al top ma vicino. Ho perso una buona parte di stagione, ma voglio tornare al massimo per la parte finale".