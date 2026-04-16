Gud ha deluso, Gazzetta: "Adesso avanzano dubbi sul suo futuro"

vedi letture

Un altro giocatore sotto stretta osservazione, secondo La Gazzetta dello Sport, è Albert Gudmundsson. L’islandese - si legge - è uno degli uomini che hanno deluso di più in questa stagione, la classe non si discute ma troppo poco è riuscito a metterla al servizio dei compagni. Il rigore trasformato nei supplementari nella partita di ritorno contro lo Jagiellonia, quando la Fiorentina con una prestazione scellerata ha rischiato di compromettere la qualificazione partendo dallo stesso vantaggio che avrà il Palace stasera, è stato decisivo per proseguire il percorso in Europa.

E a Firenze si aspettano che al cospetto degli inglesi riesca ad alzare il livello come poche volte gli è capitato da quando indossa la maglia viola. Il rendimento non è stato all’altezza delle aspettative e qualche dubbio sul futuro avanza: se dovessero arrivare offerte verranno valutate, ma la stagione non è ancora finita e Gud ha altro tempo per convincere la società a puntare ancora su di lui.