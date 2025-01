GUD, Fuori per un problema alla caviglia

FirenzeViola.it

Nella sconfitta della Fiorentina per 3-0 contro il Napoli ha fatto notizia l'assenza, nono solo dai titolari, ma anche dai subentrati di Albert Gudmundsson. L'islandese non si è riscaldato durante il match e neanche si è allenato a fine gara con i panchinari. Come sottolineato anche da Palladino (QUI le sue parole integrali) in conferenza stampa l'ex Genoa ha accusato un problema alla caviglia e per questo non è entrato in campo.