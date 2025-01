GREGUCCI A RFV, Il vero colpo di mercato sarà Gudmundsson

FirenzeViola.it

Il tecnico Angelo Gregucci è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" per parlare dell'attualità viola: "La Fiorentina deve stare attenta a un calo fisiologico ma soprattutto al mercato, perché vedo con interesse che la società viola ha già operato in diverse operazioni ma è sempre una trappola. Un difensore argentino io lo prendo sempre perché loro sono in empatia con il campionato italiano. Io penso che il vero colpo sarà ritrovare Gudmundsson. Pongracic è un difensore con discreta qualità, fatta vedere l'anno scorso a Lecce, ma sicuramente non stiamo parlando di Maldini. La Fiorentina ha la necessità di tornare a vincere, perché possono lottare per il quarto o quinto posto".

Che ne pensa della difesa a 3?

"Palladino non è un estremista del sistema di gioco, è uno che varia molto, il dettaglio tattico non è la sua priorità. Lui è molto bravo nel ritrovare i giusti posizionamenti a calciatori con buona qualità. Sono convinto che la viola al termine del mercato riprenderà la sua marcia perché ha una rosa fresca, con giocatori che stanno crescendo molto, vedi Sottil. Sicuramente la dirigenza agirà ancora sul mercato, perché Bove non ha portato soltanto una mancanza tecnica ma anche un contraccolpo psicologico. Io sono convinto che grazie ad un centro sportivo come il Viola Park, i migliori giovani verranno fuori dal settore giovanile della Fiorentina, ma ci vorrà un pò di pazienza. Io consiglierei ai giovani uno step come l'under 23, prima di passare in prima squadra. La Juventus è l'esempio, sono riusciti a prendere 30 milioni da Soulè, giocatore che si è fatto le ossa nell'under 23 in serie C".

