Grecia-Italia, Comuzzo è da 7, anche Ndour convince in azzurro: i voti della Gazzetta dello Sport

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L'Italia vince anche in Grecia. Sempre 1-0, sempre Pio Esposito a segno, un copia e incolla rispetto al successo di misura in Lussemburgo. E anche a Creta il Ct ad interim Silvio Baldini ha schierato dal 1' due calciatori della Fiorentina, Pietro Comuzzo e Cher Ndour. Il difensore classe 2005 e il centrocampista classe 2004 sono stati tra i più positivi ieri sera in campo, tant'è che si meritano voti alti ed elogi nelle pagelle pubblicate sui quotidiani.

Per la Gazzetta dello Sport Comuzzo è da 7: buona la seconda, ha dato prova di sapersi migliorare (uscirà poi per un problema alla caviglia a inizio ripresa); Ndour è invece da 6,5, a volte sembra fidarsi troppo della sua fisicità e si perde. A volte fa bene a fidarsi invece della sua tecnica.