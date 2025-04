Social Gosens parla dell'infortunio: "Non ci voleva, adesso fa male. Nel frattempo faccio il tifo"

La notizia del giorno in casa Fiorentina riguarda le condizioni di Robin Gosens, che dovrà stare ancora un po' fuori dal campo per il problema al ginocchio accusato alla vigilia del match contro l'Atalanta. Poco fa il club viola ha emesso un comunicato sul suo stato fisico, mentre lo stesso esterno tedesco ha rivolto un pensiero ai tifosi tramite il suo profilo Instagram: "Qualche volta la vita ti mette davanti a difficoltà inaspettate. L’infortunio non ci vuole mai, ma in questo momento della stagione fa ancora più male. Ci provo in ogni modo di sistemarmi al più presto e tornare in campo. E nel frattempo faccio il tifo per i miei ragazzi. Forza viola", la didascalia del post pubblicato da Gosens. Qua sotto proposto: