Quando arriva Pioli? Si lavora alla rescissione con l'Al Nassr, dal 23/6 in poi è possibile

Il Corriere dello Sport svela alcuni dettagli dell'accordo effettivo, ma ad oggi solo virtuale, di Stefano Pioli con la Fiorentina. Per firmare ufficialmente con la squadra viola il tecnico ha bisogno di una rescissione con l'Al Nassr, con cui ha un contratto in scadenza nel 2026 che può diventare 2027 al raggiungimento di obiettivi considerati facili. Le due parti sono al lavoro per trovare un punto d’intesa comune, con la società di Commisso nel ruolo di spettatrice molto interessata ma non attiva per ovvie ragioni, e tutto lascia credere che ci vorranno ancora sette-otto giorni per arrivare al sospirato sì.

Probabilmente da lunedì 23, con l’inizio dell’ultima settimana di giugno, ogni giorno potrebbe essere quello giusto per la rescissione consentendo alla Fiorentina e Pioli di ritrovarsi con tutti i crismi. A quel punto tre anni di contratto (due+uno) pronti per lui e un’ultima barriera da superare prima della consegna delle chiavi del Viola Park con ampi poteri decisionali ovviamente sui programmi tecnico-tattici da estendere al settore giovanile: il limite della residenza fiscale in Arabia fissato al 2 luglio per mantenere i benefici previsti dalle regole tributarie del Paese del sud-ovest asiatico sull’ingaggio da dodici milioni a stagione.