Domani prove generali anti Polissya: a fare da spalla il Viareggio al Viola Park

La Fiorentina è tornata ad allenarsi in mattinata per poi dare il resto del sabato e parte della domenica liberi. Il 21 inizia la stagione e per i giocatori viola fino alla pausa ad inizio settembre non ci sarà spazio per distrazioni, con una partita ogni tre giorni, 4 trasferte (per l'indisponibilità del Franchi) tra Conference e campionato.

Il ritrovo dunque è per domani pomeriggio quando al Viola Park arriverà il Viareggio per un allenamento congiunto (a porte chiuse), con ovviamente una partita ufficiale per le ultime prove tattiche in vista appunto dell'andata con il Polyssia giovedì prossimo. Pioli potrà testare la forma fisica dei suoi giocatori e capire se l'undici iniziale con gli ucraini potrà essere, come è possibile, quello visto con la Japan University FA, pur sconfitto per 2-1. Sotto la lente c'è ovviamente il tridente e il centrocampo a due e questi 5 giorni saranno determinanti per capire se il sistema di gioco e i suoi interpreti sono quelli giusti.