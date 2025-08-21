Gosens nel pre gara: "Sta a noi, non contano le chiacchiere. Grande fiducia da Pioli"
Nel pre-gara di Polissya-Fiorentina a SkySport, che trasmetterà le gare di Conference a partire da questi playoff, ha parlato l'esterno viola Robin Gosens: "Sta nascendo una squadra molto interessante, con un nuovo mister che ci ha portato tanta energia positiva e strategie nuove, già da oggi vogliamo mettere in campo tutto questo. Sta a noi, menomale da oggi si riparte perché conta la pratica, non le chiacchiere".
Che rapporto sta sviluppando con Pioli? "Un rapporto nato dal primo secondo. Ci sentimmo in vacanza prima che firmasse, ho avuto subito la sensazione che potesse darmi tanto. C'è stata subito sintonia e per un giocatore è fondamentale, avere un tecnico che ti stima ti dà tanta motivazione. Voglio ripagare questa fiducia".
