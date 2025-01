GOSENS (MIXED), Fischi giusti ma ai tifosi chiedo di starci vicini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

In mixed zone, dopo Fiorentina-Torino, ha parlato il terzino viola Robin Gosens: “Sono molto deluso perché ci tenevamo molto a tornare vittoria. Adesso bisogna capire i motivo. Cosa succede? Succede che in questo momento paghiamo tanto gli episodi negativi. Non stiamo avendo la forza mentale di smaltire episodi del genere e di reagire. Dobbiamo ritrovare quella fiducia in noi stessi che avevamo prima perché gli errori fanno parte del calcio, ne facevano anche nel periodo in cui vincevano sempre”.



Come si esce dalla crisi?

“Non è il primo momento difficile nella mia carriera. Noi dobbiamo stare sempre più uniti, anche se adesso l’ambiente è negativo. Dobbiamo esserci l’uno con l’altro e avere pensieri positivi”.

Cosa chiede ai tifosi?

“I fischi dei tifosi vanno accettati perché loro hanno alte aspettative. Dopo le otto vittorie sono nate aspettative che non stiamo mantenendo. Loro ci possono dare la spinta e la giusta positività. A loro chiedo di starci vicino perché tutti insieme possiamo uscire da questo periodo”.



La stagione è ancora lunga.

“Menomale che la stagione è ancora lunga e che c’è tempo per riprendere il nostro cammino. Proprio per questo è importante lavorare con la mente calma e positiva”