Gosens è tornato. Quante partite mancano al riscatto della Fiorentina

Robin Gosens è pronto a tornare protagonista. Come scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio in edicola, il laterale tedesco dopo i minuti in campo contro il Celje a Cagliari spera in una maglia da titolare. . Il terzino tedesco ha rispettato le previsioni recuperando dal problema al ginocchio in un paio di settimane. In un primo momento si era temuto il peggio ma il peggio sembra essere alle spalle. Giovedì sera si è preso di nuovo l'applauso del pubblico quando, proprio al triplice fischio, si è rivolto verso la tribuna con le braccia larghe in segno di esultanza per la semifinale conquistata. Un traguardo a cui ha ambito fi n dal primo giorno, lui che è abituato ai palcoscenici europei avendo giocato anche la Champions League.

Il riscatto è vicino. Gosens è vicinissimo al suo personale riscatto. L'obbligo si a al conseguimento del 60% delle presenze stagionali da quando ha firmato: gliene mancano quattro per festeggiare la conferma. Tutte da almeno 45 minuti, motivo per cui quella di tre giorni fa non conta. Considerando che da qui a fi ne stagione restano come minimo otto partite - nove se i viola si qualificheranno alla finale di Conference - quattro presenze sono più che realizzabili.