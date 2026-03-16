Cremonese-Fiorentina 0-2: Parisi più Piccoli, viola convincente nei primi 45'
Buona Fiorentina nel primo tempo allo Zini, concluso in vantaggio per 2-0: i viola rischiano un po' in avvio, subendo la fisicità della Cremonese, poi arriva l'1-0 al 25': la firma è di Fabiano Parisi, il più in palla di questa prima mezz'ora: il numero sessantacinque riceve sul settore destro del campo, punta Floriani Mussolini e scappa sul destro, con cui colpisce secco da posizione decentrata, Floriani devia in spaccata impercettibilmente un pallone che si infila sotto le gambe di Audero. Primo gol in questa Serie A per il classe 2000, marcatura pesantissima che sblocca il big match salvezza.
Il raddoppio arriva al 32': a segno Roberto Piccoli, che si sblocca (in campionato non segnava da Bologna-Fiorentina del gennaio scorso); il numero novantuno detta bene il movimento in verticale che viene premiato dal filtrante di Gosens, pallone scolastico che scoperchia la malmessa difesa della Cremonese, Piccoli non controlla neanche ma di prima, col mancino, scavalca Audero per il 2-0. All'intervallo fischi, ma sono tutti per i grigiorossi.
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