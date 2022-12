GOLLINI, Cerca altra squadra. Martinelli si scalda già

Nelle intenzioni di tutti, il ritorno di Pierluigi Gollini è già finito. In attesa di trovare una nuova sistemazione al portiere classe '95, c'è quantomeno già una data di scadenza visto che, se anche le varie parti in causa decidessero che vale la pena tentare di tener duro fino in fondo, di certo il riscatto dall'Atalanta (fissato a 8 milioni di euro) non sarebbe esercitato dalla Fiorentina. Le ultime indiscrezioni, però, fanno pensare che l'addio arriverà già a gennaio.

Il futuro è già in casa

Con Gollini alla porta, in ogni senso, il club viola si interroga su come andare a sostituire il vuoto lasciato in rosa. Nelle ultime settimane sta prendendo piede l'ipotesi di una soluzione "casalinga", con la promozione di Michele Cerofolini da terzo a secondo portiere e il baby prodigio Tommaso Martinelli, classe 2006 che riscuote l'ammirazione di tutti, pronto all'alternanza prima squadra-Primavera e al lancio. Senza scordarsi di un altro estremo difensore, ancora più giovane e già ambito da realtà enormi come il PSG, il 2007 Tommaso Vannucchi. Per lui è evidentemente ancora troppo presto, ma fa parte della linea verde (e viola) sulla quale la Fiorentina sta tentando di costruire il proprio futuro.