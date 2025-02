Giuseppe Rossi ripercorre la sua carriera: "Quei tre anni a Firenze così intensi"

vedi letture

L'ex attaccante della Fiorentina Giuseppe Rossi ha rilasciato un'intervista a Rivista Undici dove ha parlato della sua carriera e anche della partita d'addio che si disputerà al Franchi tra meno di un mese. Queste le sue parole: "Così intensi, quei tre anni a Firenze. Tanti momenti felici, qualcuno brutto. La partita con la Juve rimarrà nella storia, quel 4-2 in rimonta fu un arrembaggio capolavoro. Ho vissuto fuori dall’Italia, libero di far correre il mio nome senza affiancarlo a nessun altro. Anche in Nazionale. Mi guardo alle spalle e ne vado fiero. Di quel che ho realizzato, delle emozioni regalate alla gente, di come mi sono comportato.

Ciò che era in mio potere, l’ho controllato. Poi purtroppo ci sono anche cose più grandi di noi. E quelle cose succedono. Ho subito otto interventi alle ginocchia: sono tanti. Ma il mio modo di affrontarli, recuperare e andare avanti fa parte di me almeno quanto i miei gol. Nella vita ogni ostacolo aiuta a crescere. È così che si trova la serenità".