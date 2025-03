Giovanni Galli su Napoli-Fiorentina: "Sono fiducioso perché i viola si esprimono meglio con le big"

vedi letture

L'ex portiere di Fiorentina e Milan Giovanni Galli ha rilasciato un'intervista, pubblicata questa mattina, a La Gazzetta dello Sport riguardo al match del Maradona, in programma questo pomeriggio alle ore 15:00, tra Napoli e Fiorentina. Queste le sue parole a partire al momento che stanno vivendo i viola: "La squadra di Antonio Conte ha preparato per tutta la settimana questa partita, mentre Raffaele Palladino ha avuto pochissimo tempo e in più deve recuperare tutte le energie post-Conference League, quindi questo è l’handicap più grande. Però sono convinto che i viola facciano meno fatica contro squadre d’alta classifica che contro formazioni in lotta per la salvezza quindi deve esserci fiducia".

La Fiorentina è in grado di battere il Napoli?

"La squadra viola è forte e competitiva, ancor più dopo il mercato di gennaio però deve ritrovare identità, equilibrio e distanze, oltre all’autostima persa dopo sconfitte incredibili come con Monza, Verona, Como e Udinese. Dopo le otto vittorie consecutive giocavano con gli occhi bendati ed è così quando hai entusiasmo, ora invece devono ripartire. Però contro i top club rende meglio perché gioca sull’avversario, mentre quando deve imporsi, a livello di manovra, fa più fatica".