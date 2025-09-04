Giovani, italiani e cresciuti nel vivaio: i record della Fiorentina all'Italiana

Rocco Commisso lo disse subito che il suo sogno era di creare una Fiorentina con una solida base di giocatori italiani che avrebbero potuto giocare anche in nazionale. Adesso, a sei dal suo arrivo, il presidente gigliato può dire che il lavoro sta dando i suoi frutti. La Fiorentina, come sottolineato da La Nazione, con 16 calciatori del bel paese è la terza squadra per numero italiani in rosa della Serie A dietro solo a Cagliari (19) e Cremonese (17). Tra le big del campionato, quelle che si presume lotteranno fino alla fine per un posto in Europa è nettamente la più azzurrabile, secondo ci sarebbe il Bologna con 12 calciatori italiani. Il riscatto di Fagioli, poi Fazzini, Viti, Lezzerini, Piccoli e Nicolussi Caviglia.

Un mercato fatto puntando su giocatori nella maggior parte giovani, tutti tranne Lezzerini, e italiani. Questi sei si vanno ad aggiungere ad una base azzurra già presente e formata dai vari i Kean, Mandragora, Ndour, Parisi, Comuzzo, Ranieri, Fortini e Martinelli. I record della Fiorentina però non si fermano ai giocatori ai italiani. I viola infatti sono il club in Serie A con in rosa il maggior numero di calciatori cresciuti nel proprio vivaio. Sette in tutto: Martinelli, Lezzerini, Ranieri, Comuzzo, Fortini, Kouadio e Braschi.