Dagli inviati Giocatori della Fiorentina alla serata-evento dell'alta moda di Firenze: le immagini

Tanti giocatori della Fiorentina presenti al Tepidarium del Roster dove si sta svolgendo la serata evento "Trust the locals... don't trust anyone" in cui sono protagoniste le eccellenze fiorentine. I migliori brand di moda hanno infatti sfilato con le loro creazioni alla presenza di tanti personaggi, tra gli altri, dello spettacolo e dello sport tra cui i calcianti dei quattro colori e appunto i giocatori della Fiorentina. Tra i presenti, in prima fila, Folorunsho, Cataldi, Mandragora, Colpani, Ranieri, Parisi e Martinelli, alcuni accompagnati dalle rispettive compagne.

A sfilare per un brand di gioielli tra l'altro ci sono anche la mamma e la sorella del giovane portiere viola, reduce dagli impegni con l'Italia Under 19, che ha dunque avuto un motivo in più per presenziare alla serata.