GENOA, Non perde a Marassi da 8 gare

Il Corriere dello Sport, questa mattina in edicola, parla anche del prossimo avversario della Fiorentina, il Genoa e dei suoi risultati in casa. Tra le mura amiche, il Grifone ha tirato su una barriera quasi invalicabile: ha iniziato a metter su i mattoni Maran a metà dicembre (pari col Milan) una settimana prima di essere sollevato dal suo incarico, poi ha continuato Ballardini, capace di aggiungere altri sette risultati utili consecutivi, fermando il Napoli e, prima ancora, cancellando lo svantaggio contro la Lazio. Di fatto, il Genoa non perde in casa da ben otto turni: toccherà ai viola interrompere il trend, non permettendo ai rossoblù di eguagliare il record di 9 sfide interne senza sconfitte che risale al 2011 e al quale contribuirono Ballardini prima e Malesani dopo.