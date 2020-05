GAZZETTA, Viola e Samp: ripartenza shock

Coronavirus in Serie A."Fiorentina e Sampdoria: ripartenza shock": come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sono 6 i positivi tra i viola (3 giocatori e 3 dello staff) e 4 blucerchiati. I test effettuati dalle due società prima della ripresa degli allenamenti. Il protocollo per la ripresa all'esame di Conte. I dubbi degli scienziati sul modello tedesco e sulla disponibilità dei tamponi.