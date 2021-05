GATTUSO, L'intervento di Commisso con Mendes

Nelle scorse ore la Fiorentina ha ufficializzato Gennaro Gattuso come allenatore per la prossima stagione, finalizzando un contratto di due anni con opzione per il terzo con il tecnico uscente dal Napoli. Una trattativa lunga e partita da lontano, che è stata tutt'altro che semplice anche per via del rappresentante legale di Gattuso, niente meno che Jorge Mendes, super-procuratore tra i più influenti a livello mondiale. Nonostante un'intesa personale consolidata tra l'allenatore e il presidente Rocco Commisso, ci sono state fasi diplomatiche caratterizzate dall'elettricità nel corso della contrattazione. Tanto che lo stesso numero uno viola è intervenuto direttamente per parlare con Mendes - potremmo giurare che con due personalità del genere siano stati attimi che meritavano di essere raccontati parola per parola - e rassicurarlo una volta per tutte sulla credibilità economica del suo progetto societario, dopo il lato tecnico illustrato dal duo dirigenziale Pradè-Barone che si è occupato di tessere la tela. Un intervento probabilmente decisivo per smuovere le resistenze e far cessare le pressioni esercitate dal potente procuratore, con cui poi la strada si è messa in discesa confermando l'accordo di massima che era stato raggiunto in precedenza e mettendolo infine su carta.