Dagli inviati Gasperini: "Giocare contro la Fiorentina è sempre difficile, Kean è un grande giocatore"

vedi letture

Gian Piero Gasperini ha parlato a margine del premio per la "Panchina d'Oro", dove ha ricevuto il premio speciale: "Sono molto contento, perché arriva dopo un risultato straordinario. Per il momento sto bene dove sono, poi c'è sempre un inizio e una fine, ma la fine non si sa mai quando arriverà. Ora siamo concentrati sui nostri obiettivi, vorremmo fare bene anche nel finale, che alla fine è quello che conta di più.

Domenica vi aspetta una partita difficile contro la Fiorentina, Kean la spaventa?

"Andare a giocare a Firenze è sempre complicato, credo che sarà una bella partita. Dopo il calo adesso sono in ripresa. Kean non mi spaventa, ma è un giocatore di grande rispetto, sta facendo cose importanti, così come Retegui".

Ha qualche parola nei confronti di Thiago Motta?

"Purtroppo il nostro mestiere è fatto anche di critiche, a volte anche pesanti, ma non bisogna mai andare sul personale. Bisogna sempre rimanere sul piano professionale, che è fatto di vittorie e sconfitte."