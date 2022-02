GAMBERINI, Italiano ora ha un compito coi centrali

L'ex difensore Alessandro Gamberini parla così a Rtv38 della Fiorentina il giorno dopo lo 0-3 subito in casa con la Lazio: "Mi ritengo fortunato perché ho avuto per metà carriera lo stesso compagno (Dainelli, ndr), di alto livello e con le caratteristiche che si completavano alle mie. Le difficoltà che può trovare adesso il reparto viola sono nel non aver perfezionato certi meccanismi. E poi c'è la filosofia di gioco di Italiano, allenatore che stimo in modo particolare, nella quale ci vuole una linea alta. Gli avversari ti studiano, sanno come farti male e Sarri, nella strategia di gara, secondo me è stato perfetto. Se Italiano non sceglie una coppia fissa è probabilmente perché non ha garanzie, però è vero che se trovi i due centrali hai più garanzie in tutto il reparto. Questo secondo me è il compito di Vincenzo adesso, trovare una coppia".