G. CIOFFI, Adli fuoriclasse. No ai difensori in mediana

Intervenuto per commentare il momento della Fiorentina, l'ex allenatore dell'Udinese cresciuto nella Sestese, ed ex Torino, Gabriele Cioffi ha parlato così: "In granata per me è stata un'esperienza bellissima, poi diciamo che sono stato costretto ad andarmene ma sarei rimasto. Lì c'è passione, sudore, si respira in città l'amore per il Torino e incarna tanti valori che mi porto dentro. La maschera? Al mio debutto in A mi ruppi lo zigomo e stoicamente finii la partita, dissi a Zaccheroni: 'All'esordio in Serie A non mi puoi levare. Preferisco perdere la vista che uscire'. Poi rientrai due settimane dopo e fu apprezzato il mio impegno".

Mai stato vicino alla Fiorentina da giocatore?

"Sinceramente non è mai accaduto anche se mi sarebbe piaciuto molto. Però devo ammettere i miei limiti, dall'Inter in poi mi sono fatto tre crociati e sono stato un gregario della Serie A. La Fiorentina aveva valori più alti".

Cosa è cambiato nelle marcature?

"Oggi anche uomo-uomo è sempre in relazione a un contesto di squadra. La palla la devi sempre giocare. Si è perso il modo di marcare sotto vari aspetti".

Comuzzo la sorprende?

"Devo dire la verità: mi ha sorpreso perché non pensavo potesse crescere così rapidamente. Non mi ha sorpreso solo il fatto che avendolo visto nelle categorie inferiori, con quella mentalità era chiaro che lui riuscisse ad arrivare nel calcio che conta. Credo che sia una bellissima sorpresa per la Fiorentina".

I difensori a centrocampo come Quarta come li vede?

"Sono opinioni soggettive. La mia opinione è no, ma non assoluto: può essere impiegato in un momento di necessità e a breve termine. Ma anche solo per la corsa, se un difensore deve fare 15 minuti può farlo, 90 no. Cambia la capacità aerobica".

Adli?

"Per me rientra nella categoria fuoriclasse, sono innamorato calcisticamente di lui. Poi anche lì può piacere meno, il calcio è uno sport orizzontale. Lovric avrebbe aiutato la Fiorentina ma è cascata in piedi con tre ottimi acquisti".