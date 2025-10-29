"Fuori le palle" e sonori fischi: Fiorentina contestata dai tifosi viola a San Siro

Dagli inviati

"Fuori le palle" e sonori fischi: Fiorentina contestata dai tifosi viola a San SiroFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Ieri alle 22:45Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato al Giuseppe Meazza, San Siro - Andrea Giannattasio

Fischi pesanti all'indirizzo della Fiorentina dopo il triplice fischio di San Siro. La squadra di Pioli esce sconfitta 3-0 dal Meazza e la tifoseria viola, dal settore ospiti del terzo anello, non aspetta a farsi sentire: piovono verso i giocatori sonori fischi, con tanto di cori eloquenti come "Fuori le palle" o "Rispettate la nostra maglia". Clima pesantissimo dopo il ko con l'Inter e nove giornate senza una vittoria.