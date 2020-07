FREY, Ho parlato con Ribery: non andrà via

Sebastien Frey, ex portiere viola e amico di Franck Ribery, questa mattina ha parlato lungamente con l'asso francese della situazione in cui si trova. Ecco cosa si sono detti, in un'intervista a Radio Toscana (che andrà in onda dalle 15): “Franck ama Firenze e non ha mai pensato di voler andare via. Anche a me è successo un fatto del genere a Nizza e la mia prima reazione è stata ‘vendo casa, me ne vado’ perché si pensa subito alla famiglia. Poi pensi per prima cosa a proteggere i tuoi cari e la cosa passa”.

“Parlo a nome suo perché ci siamo sentiti stamani. Si è un po’ isolato in questi giorni, ma ci tiene a precisare che non ha mai detto di voler andare via. Ha solo detto che prenderà le decisioni per proteggere la sua famiglia. È ovviamente dispiaciuto di questa situazione ma mi ha detto di ribadire che lui ama Firenze, rispetta la Fiorentina e il suo progetto, in nessun momento ha pensato di andarsene soprattutto in questo momento che è difficile e vuole rispettare il suo contratto per cercare di riportare in alto la squadra”.

“Credo che si sia ingigantita questa cosa, lui sa il rapporto che ho con i tifosi della Fiorentina e l’affetto che la gente ha nei miei confronti. Vi dico di stare tranquilli, a volte con lui ci vediamo e vi assicuro che ha grande rispetto per la proprietà e Commisso oltre che la piazza, perché si sono sempre comportati bene e con rispetto nei suoi confronti”.

“Non vorrei che Franck passasse da idolo assoluto a traditore, non pensa di andarsene e me l’ha ribadito stamani, mi ha chiesto di fare passare questo messaggio. C’è tanta rabbia per quello che è accaduto ma anche sua moglie ha ribadito il suo amore per la città. Lui probabilmente farà parte di quei giocatori che lascerà un pezzo di cuore a Firenze, come è capitato anche a me. Chiudiamo questa polemica, l’obiettivo adesso è la salvezza. Il progetto è riportare in alto la Fiorentina e lui ne farà parte”.