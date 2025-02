Franchi quindicesimo stadio in Serie A per tasso di riempimento: la classifica

Calcio e Finanza fa un quadro generale sul tasso di riempimento degli stadi italiani, ossia la media degli spettatori in rapporto ai posti disponibili. Il Franchi, quindicesimo in classifica, accoglie circa 20.233 spettatori a partita per un totale di 264.191 nelle tredici gare casalinghe disputate finora (l’81,99% della capienza totale). Il dato, però, non tiene conto della capienza massima di spettatori di ogni impianto sportivo italiano rispetto all'effettivo numero di persone che ci va. In particolare a Firenze si è dovuto limitare il numero di posti per via dei lavori di ristrutturazione e quindi anche il tasso di riempimento.

Questa la classifica che comprende tutti gli stadi di Serie A.