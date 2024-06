FRANCHI, Fiorentina ha inviato email formale al Comune

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come annunciato ieri in conferenza stampa dal direttore generale Alessandro Ferrari, secondo quanto raccolto da FV, la Fiorentina è passata dalle parole ai fatti. La società viola avrebbe infatti inviato nel tardo pomeriggio l'email formale al Comune di Firenze dove viene fatto presente il proprio parere in merito all'opportunità di far sospendere i lavori di ristrutturazione allo stadio Artemio Franchi di Firenze, considerati i vari dubbi sollevati proprio dalla Fiorentina in vista dei prossimi anni sulla copertura finanziaria e la scadenza dei lavori stessi.

