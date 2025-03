Franchi da brividi per Barone. Il ricordo del dg: oggi una messa al Viola Park coi tifosi

Esattamente un anno fa, Joe Barone viveva l'inizio del suo incubo. Era infatti il 17 marzo 2024 quando, purtroppo, il compianto dg della Fiorentina pativa il malore che l'ha lentamente portato a spegnersi due giorni dopo, al San Raffaele di Milano dove si trovava in rianimazione. A quasi 365 giorni dalla sua scomparsa, il Franchi ha scelto di ricordarlo come meglio non poteva, prima di un grande successo contro la Juventus. Prima della gara si è svolto infatti un minuto di silenzio per ricordarne la memoria, poi la Fiorentina è scesa in campo volutamente con la quarta maglia, quella che aveva approvato lo stesso Barone poco prima di andarsene. Un bacio al cielo sentito come non mai: sul maxi schermo del Franchi è stato proiettato un lungo video con alcune immagini toccanti di Joe: istanti da brividi che immortalavano l’inaugurazione del Viola Park e alcuni tornei giovanili nel ritiro di Moena ai quali l’ex dg aveva partecipato, fino alla sua partecipazione nel 2019 alla festa della Fiesole, dove Barone direttamente dalla torre di Maratona si era messo a sventolare una grande bandiera viola.

In tribuna ieri pomeriggio c'era tutta la sua famiglia, la moglie Camilla, la figlia Gabriella e i figli Salvatore, Giuseppe e Pietro. Che oggi pomeriggio, dalle 18.30, saranno coinvolti in un altro evento che riguarderà Barone, una messa di suffragio nella Cappella Caterina del Viola Park. Una funzione a numero chiuso ma che i tifosi potranno seguire a pochi passi da lì, visto che la società aprirà un’ora prima i cancelli del mini-stadio Curva Fiesole. A riferirlo è La Nazione.