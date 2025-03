FirenzeViola Domani l'omaggio del Franchi a Barone: dalla 4ª maglia al minuto di silenzio

Sarà sicuramente una domenica speciale quella che verrà vissuta domani allo stadio Franchi. E non solo per la portata emotiva che garantirà Fiorentina-Juventus ma anche per il ricordo che verrà fatto di Joe Barone, l’ex dg viola scomparso prematuramente il 19 marzo 2024 e del quale ricorrerà la morte proprio tra pochi giorni. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, sono tante le iniziative che la società viola ha deciso di effettuare per ricordare il dirigente (per il quale dopodomani verrà effettuata una messa in suffragio presso la cappella del Viola Park): oltre al classico minuto di silenzio nel corso del pregara (con immagine di Barone proiettata sul maxischermo), la squadra di Palladino giocherà con la quarta maglia da gioco (quella griffata Luisa Via Roma già usata contro il Genoa), che proprio Barone aveva validato poco prima della scomparsa.

In tribuna sarà presente tutta la famiglia dell’ex dirigente viola, dalla vedova Camilla ai tre figli maschi e la figlia femmina.