FOTO-VIDEO FV, Cena di squadra dopo l'11-0

Cena di squadra per fare gruppo e festeggiare la vittoria in amichevole. Questa sera la Fiorentina si è riunita in un ristorante nella piazza principale di Moena, dove si trova in ritiro da ormai una settimana, per passare la serata assieme dopo l'11-0 rifilato alla Polisportiva C4 Foligno nella sua seconda amichevole estiva. Hanno partecipato tutti, dal gruppo squadra allo staff tecnico e lo staff medico. Curiosità: dal momento che i tavoli dei viola sono ben visibili dalla piazza, ci sono già svariate decine di tifosi fuori dal locale in attesa di ricevere foto e autografi dei giocatori non appena avranno terminato la cena.

