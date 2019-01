FOTO-VIDEO FV, Arrivato Rasmussen a Firenze

Non solo Coppa Italia, Corvino e Freitas continuano a lavorare per costruire la Fiorentina che verrà. In tal senso, il prossimo acquisto Jacob Rasmussen si trova già a Firenze e domattina svolgerà le visite mediche con la Fiorentina.

Il terzino danese classe '97, bloccato dai viola per la prossima estate, è arrivato in città in questi minuti insieme al proprio entourage. E FirenzeViola.it lo ha immortalato dinanzi al suo hotel in compagnia dell'agente Bjarne Goldbaek con foto e video esclusivi.



Rasmussen, che in questa stagione ha totalizzato finora 11 presenze, si trasferirà alla Fiorentina a partire dalla prossima stagione. Così come il suo attuale compagno di squadra Hamed Junior Traorè.

Guarda foto e video dell'arrivo di Jacob Rasmussen a Firenze: