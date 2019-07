FOTO FV, Scatti del centro sportivo UIC Flames

Un centro sportivo polifunzionale, dove si allenano e giocano squadre universitarie di baseball ma anche di calcio. La Fiorentina si allenerà in questi giorni di Chicago presso la University of Illinois at Chicago, dove in ambito calcistico giocano gli UIC Flames. Siamo a qualche chilometro dalla Chinatown di Chicago, a qualche chilometro dalla downtown, regno indiscusso dei grattacieli che disegnano lo Skyline della "Wind City". Nelle immagini di Firenzeviola.it le strutture americane in cui la Fiorentina si allenerà fino alla partenza per Charlotte prevista nella notte del 16 luglio dopo la gara che aprirà l'International Champions Cup tra Fiorentina e Chivas Guadalajara.