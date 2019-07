FOTO FV, Festa con colori viola alla Field House

Terminata la parata in barca, la Fiorentina si è fermata alla Field House, un palazzetto polivalente di New York, zona Chelsea, in cui sono stati accolti da numerosi bambini con il colore viola predominante. Quindi, in seguito, la squadra si sposterà a Wall Street per comprendere da vicino come si svolgono le contrattazioni della borsa. Ecco i migliori scatti del momento forniti da FirenzeViola.it.