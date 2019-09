FOTO FV, Commisso vede l'architetto Casamonti

Continua l'incessante lavoro di Rocco Commisso per il nuovo stadio della Fiorentina. Oltre alla visita di stamani alla Mercafir, secondo quanto testimoniato da FirenzeViola.it c'è stato poco fa un incontro in piazza Pitti con l'architetto Marco Casamonti e alcuni tecnici per parlare dei dettagli relativi al progetto del nuovo impianto. Presenti anche Joe Barone e Joseph Appio in rappresentanza viola, oltre al presidente accompagnato dalla moglie, dal figlio e dal cugino canadese archistar.