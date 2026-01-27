Foto: è fatta per Nicolussi Caviglia al Parma, il giocatore è già arrivato in città

vedi letture

L'addio di Nicolussi Caviglia alla Fiorentina era ormai nell'aria ma adesso siamo praticamente ad un passo dall'ufficialità. Il giocatore infatti, come riportato da Tuttomercatoweb.com, è arrivato in questi minuti a Parma, pronto per mettersi a disposizione del tecnico dei crociati Cuesta.

Termina dunque dopo pochi mesi la sua esperienza in prestito a Firenze, con i viola che lo avevano acquisito in estate in prestito dal Venezia, concordando un obbligo di riscatto condizionato da 7 milioni di euro al raggiungimento del 50% di partite sul totale da almeno 45 minuti. Il Parma ha di fatto rimodulato con i lagunari il trasferimento con la medesima struttura, ma con un leggero sconto sul riscatto (che passa da 7 a 6) e una condizione differente rispetto ai gettoni in campo, ovverosia il raggiungimento della salvezza da parte del club emiliano in maglia crociata.