Vanoli: “Ci manca cattiveria, stiamo prendendo gol stupidi. Mi aspettavo di più dai cambi"

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel post partita della sfida di Coppa Italia contro il Como ai microfoni di Mediaset: "Quello che ci serve per fare il salto è la cattiveria e la voglia di non prendere gol stupidi. Il secondo gol è una palla lasciata li e il Como non ti perdona. Fai un grande primo tempo e poi su un angolo prendi gol. Come detto domenica ci vuole più voglia di portare a casa il risultato. Nella ripresa i cambi speravo mi dessero qualcosa in più. Speriamo Piccoli non si sia fatto troppo male, senza di lui la partita è cambiata".

Sulla possibilità di mettere Fabbian punta: "Fabbian davanti non è un'ipotesi perché poi mancherebbero centrocampisti. Ho preferito mettere Gudmundsson li centrale".

Sui segnali positivi di stasera: "La gara di oggi mi da molto. Il miod dispiacere è perché dobbiamo cambiare il chip mentale e avere più voglia e cattiveria. Poi le qualità del Como le conosciamo. Quello che abbiamo fatto nel primo tempo potevamo rifarlo nel secondo ma ci siamo abbattuti. Stiamo facendo errori che ci condannano. Dobbiamo stare attaccati fino alla fine. Dsipiace perché i ragazzi giovani che ho messo oggi in difesa sono motivo di orgoglio. Chi entra dalla panchina deve essere più dentro il match".

Come mai tanti punti persi in campionato negli scontri salvezza?: "Il punto è questo, contro le dirette concorrenti abbiamo fatto pochi punti. Questo ci deve far rendere conto di come si arriva ad un risultato. La salvezza passa da queste partite che valgono sei punti. Quando poi fai la partita come contro il Cagliari è li che servono le preventive e la fame. La rincorsa indietro cattiva va inserita. La fame di non prendere gol".