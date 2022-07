Prosegue il soggiorno milanese di Dodo, promesso sposo della Fiorentina che attende soltanto il via libera per svolgere le visite mediche e poi firmare con la società viola. Come ha mostrato lo stesso calciatore sui propri account social, si sta godendo le attrattive di Milano con la famiglia prima di raggiungere i futuri compagni a Moena. Eccolo con la compagna Amanda davanti al Duomo: