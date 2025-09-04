Fortini, un'estate di no: dalla Roma al Torino fino al mondiale under20

La Nazione oggi in edicola pone il suo focus su Niccolò Fortini. Dopo un'ottima stagione in Serie B con la maglia della Juve Stabia, l'esterno sinistro classe 2006 quest'estate è tornato alla Fiorentina per provare a guadagnarsi un posto nella nuova rosa di Pioli. Complice un infortunio all'ileopsoas portatosi dietro dalla precedente annata nella prima parte di preparazione Fortini è stato fuori gioco. Il tecnico parmense l'ha aspettato, l'ha gestito (in Inghilterra gli ha fatto giocare meno di un'ora in tre amichevoli) e infine ha deciso, di comune accordo con società e calciatore, di tenerlo in rosa nonostante la tanta concorrenza sulle corsie esterne.

Anche Fortini era convinto di rimanere per giocarsi le sue carte e infatti ha rifiutato tutte le offerte ricevute, da quelle italiane di Torino e Roma alle sirene inglese del Bournemouth. A fine agosto il club viola lo ha tolto dal mercato e lui per ritrovare la migliore forma a fine settembre salterà, come farà anche Martinelli, il mondiale di categoria con la nazionale under20. Dopo aver fatto esordire Kouadio a Torino adesso per Pioli c'è un altro classe 2006 da far debuttare in maglia viola.