FirenzeViola Fortini, momento d'oro: dal gol-vittoria nel derby alla Fiorentina nel futuro

È davvero un momento d’oro quello che sta vivendo Niccolò Fortini: il terzino della Juve Stabia ha infatti deciso con un suo gol il derby di ieri tra le vespe e la Salernitana (1-0 il finale), consegnando alla squadra di Pagliuca un successo pesante (il terzo di fila) che ha proiettato i gialloblù ancor giù al quinto posto in classifica, in piena zona playoff. Per il classe 2006 di proprietà della Fiorentina si è trattato del secondo gol tra i professionisti dopo quello realizzato a metà gennaio contro il Cosenza che tuttavia si era rivelato poco utile ai fini del risultato finale.

Stavolta però la copertina della notte del Menti se l’è presa tutta il terzino di Lucca, che a gennaio i viola avevano provato a riportare a Firenze salvo poi fare dietrofront: “Quelle di oggi (ieri, ndr) sono emozioni indescrivibili. Possiamo giocarci la Serie A” ha raccontato Fortini a fine gara. Sono felice di lottare con questo gruppo fantastico. Pensare di aver deciso un derby come questo è stato incredibile. Il pubblico è stato fantastico. Potevo far meglio nell’occasione del primo tempo, quando ho segnato è stata una liberazione dal peso di quell’opportunità sbagliata”.

Adesso per Fortini si prospetta un fine campionato senza respiro: ancora sei giornate di regular season più il probabile percorso nei playoff. In estate, poi, lo aspetta la Fiorentina e in particolare modo mister Palladino, che del 2006 ha grande stima. Con buona pace del Napoli e di altre big di Serie A che avevano messo nel mirino la freccia di scuola viola.