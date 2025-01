FOLORUNSHO, Via libera del Napoli: oggi atteso a Firenze

Fonte: Niccolò Santi

Finalmente ci siamo: Michael Folorunsho è pronto per iniziare la sua avventura a Firenze. Come raccolto dalla nostra redazione, il Napoli ha dato il via libera per il suo arrivo nel capoluogo toscano dove nelle prossime ore sosterrà le visite mediche di rito e apporrà la firma sul nuoco contratto valido fino al 2029. Il calciatore, messo ai margini da Conte in questo inizio di stagione nonostante il rinnovo arrivato con il Napoli ad inizio estate, arriverà in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni per una cifra attorno agli 8 milioni di euro.