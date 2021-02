FLACHI, Vlahovic? Per crescere servono schiaffi

La Nazione, quest'oggi, ha pubblicato un'intervista a Francesco Flachi, doppio ex della sfida. «E’ una partitaccia. Per entrambe le squadre, perchè chi la perde torna a cacciarsi nei guai», ha detto l'ex bomber blucerchiato in apertura. Poi le difficoltà in casa Fiorentina: «Troppe volte ho notato una sorta di poco affiatamento fra i ragazzi, così come ho visto qualcono un po’ acerbo a livello tattico». Le responsabilità, a detta di Flachi, sono da ricondurre alla squadra: «Visto che di allenatori ne sono girati già tre, io credo che il problema possa essere più della squadra, dei giocatori. Dico: ci rendiamo conto che la Fiorentina è stata capace di far rialzare il Torino?». Infine, una piccola parentesi su Vlahovic: «Vlahovic è un bravo attaccante ma non ha la fortuna di chi come me e quelli della mia generazione. Siamo cresciuti prima sulla strada e poi abbiamo avuto accanto compagni ai quali ’rubare’ consigli e atteggiamenti. Vlahovic arriva dalle giovanili e adesso è lì, titolare...Io avevo Baiano che mi stava davanti, come Totti ha avuto Giannini, o Del Piero con Baggio. Per crescere e avere spazio dovevamo prendere tanti schiaffi e ’rubare’ segreti a chi avevamo accanto».