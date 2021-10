FIRICANO, Viola oltre le aspettative. Vlahovic...

Aldo Firicano, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto per parlare della partita di questa sera contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni:

Sarà una prova importante per la Fiorentina quella contro la Lazio di stasera?

"Sicuramente sì visto l'inizio di campionato molto bello dei viola. La classifica della squadra di Italiano è inaspettata visti gli ultimi anni, ma deve essere confermata contro avversari diversi, ma con difficoltà che rimangono alte. La Lazio è in un momento di crisi e vorrà riscattarsi dopo il ritiro. C'è un po' di tensione che preoccupa da un lato per la voglia di rivalsa che avranno gli uomini di Sarri, ma che può diventare anche un vantaggio per la Fiorentina".

Suo fratello è nello staff di Italiano. La classifica ha sorpreso anche loro?

"Avevano speranze di fare bene, ma sono andati ben oltre le più rosee aspettative. C'è soddisfazione, c'è entusiasmo e ciò ha portato convinzione in quello che vuole fare Italiano. I giocatori hanno toccato con mano che il suo lavoro porta risultati e oggi va vissuta come una possibilità importante di fare un risultato ottimo, di giocare bene e di salire in classifica. Altro che paura, vento in poppa, pur consapevoli che davanti si avrà una squadra di valore. La Fiorentina andrà però all'Olimpico sbarazzina e con niente da perdere".

Vlahovic sembra comunque poco distratto dalle situazioni extra campo.

"Da un lato c'è il campo dove il serbo vuole far bene e fare gol e dall'altro c'è l'aspetto contrattuale. L'interesse sul terreno di gioco di Vlahovic coincide con quello della squadra e dell'allenatore. Io non confonderei il discorso del rinnovo con il campo perché, è chiaro che potrà essere un danno per la Fiorentina, ma ciò che oggi appare impossibile, tra un po' chissà. I viola hanno prospettive diverse rispetto agli ultimi campionati, non spenderei energie su cose che potrebbero portare via dei punti e mi concentrerei sul campo. La continuità credo che sia la chiave per ambire all'Europa".