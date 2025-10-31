Fiorentina, vecchia difesa e certezza Kean. La Gazzetta dello Sport: "Pioli, unità anti-crisi"

La Gazzetta dello Sport fa oggi il punto sulla possibile formazione che domenica affronterà il Lecce. Stefano Pioli sarebbe pronto a rilanciare i suoi titolarissimi, quello zoccolo duro che ha rappresentato fin qui il cuore della squadra. L’unica eccezione riguarda Robin Gosens, alle prese con un risentimento muscolare alla coscia sinistra: le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, ma in caso di forfait è già pronto Fortini a sostituirlo. Il tecnico emiliano gode ancora della piena fiducia del club, rappresentato in città solo da Ferrari, Pradè e Goretti, mentre il presidente Commisso continua a far sentire la propria vicinanza e il proprio sostegno anche a distanza.

Sul campo, invece, Pioli punterà sui leader del gruppo: De Gea, Gosens, Ranieri, Mandragora, Pongračić e Marí, uomini di personalità e peso specifico, oltre a Kean e Dodô, considerati imprescindibili per struttura e qualità. Sostanzialmente, le maglie già assegnate sono otto, forse nove, con Nicolussi Caviglia destinato a occupare la cabina di regia. Saranno loro, i senatori e i punti di riferimento, a dover trascinare la Fiorentina fuori dai guai, mettendo in campo carattere, leadership e quella fame che in questo momento diventa la chiave per rialzarsi.