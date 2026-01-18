FirenzeViola
Fiorentina unita a Bologna: anche gli indisponibili Dzeko, Kean e Lamptey sono con la squadra
Sono ore di lutto in casa Fiorentina, dopo la scomparsa del presidente Rocco Commisso, andatosene ieri all'età di 76 anni nel pieno della notte. Ma nonostante il dolore profondo che si sta provando in casa viola, la scelta del club, assieme alla famiglia del patron, è stata quella di scendere comunque in campo e di onorare così la memoria del compianto numero uno di Mediacom.
Per questo si giocherà oggi Bologna-Fiorentina e per questo, anche chi non è stato convocato per infortuni o altre ragioni, sarà comunque a fianco alla squadra. Dunque anche Dzeko, Kean e Lamptey, nonostante l'indisponibilità, saranno con i propri compagni per stare tutti insieme e compatti in un momento così triste e delicato.
