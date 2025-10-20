Fiorentina ultima, la Nazione titola: "Rabbie mobili. Inferno viola"
Alla Fiorentina va tutto male e la Nazione utilizza parole lapidarie per descriverne il momento. "Rabbie mobili, inferno viola" scrive il quotidiano fiorentino, che analizza l'ennesimo ko in campionato (il quarto in sette gare) della squadra di Stefano Pioli, rimontata dal Milan. A parte l'ultimo posto in classifica, l'harakiri viola a San Siro è arrivato - dopo il pari di Leao - a causa di un rigore forse generoso, viziato da un'ingenuità enorme di Parisi su un volpone come Gimenez.
Alla fine gioca Kean, con la carta a sorpresa Fagioli dal primo minuto e Gudmundsson in panchina, centrocampo affollato contro il Milan che sembra la squadra B (anche quella C, scrive la Nazione, rileggendo la panchina). Al centro del gioco c'è sempre il signor Luka Modric, il primo tempo è a ritmi bassi, così come l'inizio ripresa, poi ecco il lampo viola con il tocco sottomisura di Robin Gosens. Il vantaggio dura poco, prima che una doppietta di Rafa Leao (destro da fuori e rigore contestatissimo) ribaltino tutto. Il Milan è in testa al campionato e la Fiorentina all'ultimo posto.
