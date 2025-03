Fiorentina U18 in finale al Viareggio: ecco il video con tutti gli highlights

Gran bel pomeriggio per la Fiorentina Under-18, che si è qualificata per la finale del Torneo di Viareggio dove lunedì 31 sfiderà il Genoa. Il passaggio del turno è arrivato al termine del successo per 2-1 sul Sassuolo, del quale vi proponiamo gli highlights realizzati dal club viola. Dominio viola nel primo tempo, con la squadra che, prima di trovare il vantaggio con Puzzoli, prende di mira più volte la porta del Sassuolo, rischiando il raddoppio grazie a grandi giocate individuali, tra cui l’incrocio dei pali colpito da Evangelista, autore di una partita sontuosa.

I viola partono bene anche nel secondo tempo, ma una magia su punizione del numero 25 Acatullo riporta il punteggio in parità. Tuttavia, i viola reagiscono da grande squadra e trovano il gol del definitivo 2-1 con il terzino sinistro Sturli, che con un destro a giro sotto la traversa porta la Fiorentina in finale.