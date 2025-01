FIORENTINA, Tutti convocati alla cena di squadra: anche Biraghi e Ikoné

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Nuovi retroscena a proposito della cena organizzata ieri sera dal tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino in un noto ristorante etnico in zona Piazza Ferrucci a Firenze. Il tecnico viola ha invitato tutta la rosa a partecipare per fare gruppo e provare a superare il momento di difficoltà che sta attraversando in queste settimane la sua squadra.

Da sottolineare la presenza anche dell'ex capitano Cristiano Biraghi, che nonostante non venga convocato per le partite ormai da diverse settimane, ha partecipato alla cena. Inoltre, anche Jonathan Ikoné, assente nell'ultimo match pareggiato contro il Torino proprio per motivi legati a un potenziale addio, ha partecipato alla serata insieme al resto del gruppo.